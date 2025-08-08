货币 / ZTS
ZTS: Zoetis Inc Class A
148.94 USD 1.49 (1.01%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZTS汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点147.42和高点148.97进行交易。
关注Zoetis Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTS新闻
- Zoetis (ZTS) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Zoetis猫骨关节炎治疗获欧盟积极意见
- Zoetis cat osteoarthritis treatment receives positive EU opinion
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Zoetis (ZTS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Zoetis Inc. (ZTS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Is Zoetis Stock Underperforming the Nasdaq?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Zoetis: A Solid Dividend Growth Investment For The Long Haul (NYSE:ZTS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- If You Invested $1000 in Zoetis a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis enters new $1.25 billion revolving credit facility, ends prior agreement
- SDZNY or ZTS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zoetis: Why I Decided To Invest In The Stock (NYSE:ZTS)
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- If You'd Invested $1,000 in Zoetis (ZTS) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- SDZNY vs. ZTS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 2 Stocks to Buy With $5,000 and Hold for a Decade
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
日范围
147.42 148.97
年范围
139.72 196.55
- 前一天收盘价
- 147.45
- 开盘价
- 147.50
- 卖价
- 148.94
- 买价
- 149.24
- 最低价
- 147.42
- 最高价
- 148.97
- 交易量
- 678
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- -3.93%
- 6个月变化
- -9.51%
- 年变化
- -23.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值