ZTS: Zoetis Inc Class A
146.92 USD 0.53 (0.36%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZTS para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 146.56 e o mais alto foi 149.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Zoetis Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
146.56 149.54
Faixa anual
139.72 196.55
- Fechamento anterior
- 147.45
- Open
- 147.50
- Bid
- 146.92
- Ask
- 147.22
- Low
- 146.56
- High
- 149.54
- Volume
- 3.804 K
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- -5.24%
- Mudança de 6 meses
- -10.74%
- Mudança anual
- -24.46%
