ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
ZROZ fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.94 ve Yüksek fiyatı olarak 70.64 aralığında işlem gördü.
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ZROZ haberleri
Sıkça sorulan sorular
ZROZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedi 70.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 69.94 - 70.64 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 71.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 403 değerine ulaştı. ZROZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedi temettü ödüyor mu?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedi şu anda 70.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -7.30% ve USD değerlerini izler. ZROZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ZROZ hisse senedi nasıl alınır?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisselerini şu anki 70.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 70.18 ve Ask 70.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 403 ve günlük değişim oranı -0.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ZROZ fiyat hareketlerini takip edin.
ZROZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.00 - 79.14 ve mevcut fiyatı 70.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 70.18 veya Ask 70.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.57% ve 6 aylık değişim oranı 2.44% değerlerini karşılaştırır. ZROZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hisse senedi yıllık olarak 79.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.00 - 79.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 71.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F performansını takip edin.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 70.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.00 - 79.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ZROZ fiyat hareketlerini izleyin.
ZROZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 71.00 ve yıllık değişim oranı -7.30% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 71.00
- Açılış
- 70.47
- Satış
- 70.18
- Alış
- 70.48
- Düşük
- 69.94
- Yüksek
- 70.64
- Hacim
- 403
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- 3.57%
- 6 aylık değişim
- 2.44%
- Yıllık değişim
- -7.30%
