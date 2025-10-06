ZROZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedi 70.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 69.94 - 70.64 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 71.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 403 değerine ulaştı. ZROZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedi temettü ödüyor mu? PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedi şu anda 70.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -7.30% ve USD değerlerini izler. ZROZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ZROZ hisse senedi nasıl alınır? PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisselerini şu anki 70.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 70.18 ve Ask 70.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 403 ve günlük değişim oranı -0.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ZROZ fiyat hareketlerini takip edin.

ZROZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.00 - 79.14 ve mevcut fiyatı 70.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 70.18 veya Ask 70.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.57% ve 6 aylık değişim oranı 2.44% değerlerini karşılaştırır. ZROZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hisse senedi yıllık olarak 79.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.00 - 79.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 71.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F performansını takip edin.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 70.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.00 - 79.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ZROZ fiyat hareketlerini izleyin.