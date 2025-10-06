CotaçõesSeções
ZROZ
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F

70.18 USD 0.82 (1.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ZROZ para hoje mudou para -1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.94 e o mais alto foi 70.64.

Veja a dinâmica do par de moedas PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

ZROZ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ZROZ hoje?

Hoje PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) está avaliado em 70.18. O instrumento é negociado dentro de 69.94 - 70.64, o fechamento de ontem foi 71.00, e o volume de negociação atingiu 403. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ZROZ em tempo real.

As ações de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F pagam dividendos?

Atualmente PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F está avaliado em 70.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -7.30% e USD. Monitore os movimentos de ZROZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ZROZ?

Você pode comprar ações de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) pelo preço atual 70.18. Ordens geralmente são executadas perto de 70.18 ou 70.48, enquanto 403 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ZROZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ZROZ?

Investir em PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F envolve considerar a faixa anual 61.00 - 79.14 e o preço atual 70.18. Muitos comparam 3.57% e 2.44% antes de enviar ordens em 70.18 ou 70.48. Estude as mudanças diárias de preço de ZROZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

O maior preço de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) no último ano foi 79.14. As ações oscilaram bastante dentro de 61.00 - 79.14, e a comparação com 71.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

O menor preço de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) no ano foi 61.00. A comparação com o preço atual 70.18 e 61.00 - 79.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ZROZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ZROZ?

No passado PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.00 e -7.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
69.94 70.64
Faixa anual
61.00 79.14
Fechamento anterior
71.00
Open
70.47
Bid
70.18
Ask
70.48
Low
69.94
High
70.64
Volume
403
Mudança diária
-1.15%
Mudança mensal
3.57%
Mudança de 6 meses
2.44%
Mudança anual
-7.30%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.