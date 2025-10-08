- Panorámica
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
El tipo de cambio de ZROZ de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.70, mientras que el máximo ha alcanzado 70.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ZROZ hoy?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) se evalúa hoy en 70.14. El instrumento se negocia dentro de 69.70 - 70.32; el cierre de ayer ha sido 70.18 y el volumen comercial ha alcanzado 430. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ZROZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F se evalúa actualmente en 70.14. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -7.36% y USD. Monitoree los movimientos de ZROZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ZROZ?
Puede comprar acciones de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) al precio actual de 70.14. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 70.14 o 70.44, mientras que 430 y -0.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ZROZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ZROZ?
Invertir en PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F implica tener en cuenta el rango anual 61.00 - 79.14 y el precio actual 70.14. Muchos comparan 3.51% y 2.38% antes de colocar órdenes en 70.14 o 70.44. Estudie los cambios diarios de precios de ZROZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
El precio más alto de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) en el último año ha sido 79.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 61.00 - 79.14, una comparación con 70.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
El precio más bajo de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) para el año ha sido 61.00. La comparación con los actuales 70.14 y 61.00 - 79.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ZROZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ZROZ?
En el pasado, PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 70.18 y -7.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 70.18
- Open
- 70.29
- Bid
- 70.14
- Ask
- 70.44
- Low
- 69.70
- High
- 70.32
- Volumen
- 430
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 3.51%
- Cambio a 6 meses
- 2.38%
- Cambio anual
- -7.36%