ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
Il tasso di cambio ZROZ ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.11 e ad un massimo di 70.31.
Segui le dinamiche di PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZROZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ZROZ oggi?
Oggi le azioni PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F sono prezzate a 70.25. Viene scambiato all'interno di 70.11 - 70.31, la chiusura di ieri è stata 70.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ZROZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F pagano dividendi?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F è attualmente valutato a 70.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -7.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ZROZ.
Come acquistare azioni ZROZ?
Puoi acquistare azioni PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F al prezzo attuale di 70.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.25 o 70.55, mentre 53 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ZROZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ZROZ?
Investire in PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F implica considerare l'intervallo annuale 61.00 - 79.14 e il prezzo attuale 70.25. Molti confrontano 3.67% e 2.54% prima di effettuare ordini su 70.25 o 70.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ZROZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Il prezzo massimo di PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund nell'ultimo anno è stato 79.14. All'interno di 61.00 - 79.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 70.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Il prezzo più basso di PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) nel corso dell'anno è stato 61.00. Confrontandolo con gli attuali 70.25 e 61.00 - 79.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ZROZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ZROZ?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 70.18 e -7.21%.
- Chiusura Precedente
- 70.18
- Apertura
- 70.17
- Bid
- 70.25
- Ask
- 70.55
- Minimo
- 70.11
- Massimo
- 70.31
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 3.67%
- Variazione Semestrale
- 2.54%
- Variazione Annuale
- -7.21%
