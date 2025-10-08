- Übersicht
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
Der Wechselkurs von ZROZ hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.70 bis zu einem Hoch von 70.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ZROZ heute?
Die Aktie von PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) notiert heute bei 70.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von 69.70 - 70.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 70.18 und das Handelsvolumen erreichte 430. Das Live-Chart von ZROZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ZROZ Dividenden?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F wird derzeit mit 70.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -7.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ZROZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich ZROZ-Aktien?
Sie können Aktien von PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) zum aktuellen Kurs von 70.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.14 oder 70.44 platziert, während 430 und -0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ZROZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ZROZ-Aktien?
Bei einer Investition in PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F müssen die jährliche Spanne 61.00 - 79.14 und der aktuelle Kurs 70.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.51% und 2.38%, bevor sie Orders zu 70.14 oder 70.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ZROZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Der höchste Kurs von PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) im vergangenen Jahr lag bei 79.14. Innerhalb von 61.00 - 79.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 70.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Der niedrigste Kurs von PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) im Laufe des Jahres betrug 61.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.14 und der Spanne 61.00 - 79.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ZROZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ZROZ statt?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 70.18 und -7.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.18
- Eröffnung
- 70.29
- Bid
- 70.14
- Ask
- 70.44
- Tief
- 69.70
- Hoch
- 70.32
- Volumen
- 430
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 3.51%
- 6-Monatsänderung
- 2.38%
- Jahresänderung
- -7.36%