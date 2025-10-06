- Обзор рынка
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
Курс ZROZ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.11, а максимальная — 70.31.
Следите за динамикой PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZROZ сегодня?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) сегодня оценивается на уровне 70.25. Инструмент торгуется в пределах 70.11 - 70.31, вчерашнее закрытие составило 70.18, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZROZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F в настоящее время оценивается в 70.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.21% и USD. Отслеживайте движения ZROZ на графике в реальном времени.
Как купить акции ZROZ?
Вы можете купить акции PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) по текущей цене 70.25. Ордера обычно размещаются около 70.25 или 70.55, тогда как 53 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZROZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZROZ?
Инвестирование в PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F предполагает учет годового диапазона 61.00 - 79.14 и текущей цены 70.25. Многие сравнивают 3.67% и 2.54% перед размещением ордеров на 70.25 или 70.55. Изучайте ежедневные изменения цены ZROZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) за последний год составила 79.14. Акции заметно колебались в пределах 61.00 - 79.14, сравнение с 70.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) за год составила 61.00. Сравнение с текущими 70.25 и 61.00 - 79.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZROZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZROZ?
В прошлом PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.18 и -7.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.18
- Open
- 70.17
- Bid
- 70.25
- Ask
- 70.55
- Low
- 70.11
- High
- 70.31
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 3.67%
- 6-месячное изменение
- 2.54%
- Годовое изменение
- -7.21%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.