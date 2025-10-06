КотировкиРазделы
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F

70.25 USD 0.07 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZROZ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.11, а максимальная — 70.31.

Следите за динамикой PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZROZ сегодня?

PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) сегодня оценивается на уровне 70.25. Инструмент торгуется в пределах 70.11 - 70.31, вчерашнее закрытие составило 70.18, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZROZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F?

PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F в настоящее время оценивается в 70.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.21% и USD. Отслеживайте движения ZROZ на графике в реальном времени.

Как купить акции ZROZ?

Вы можете купить акции PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F (ZROZ) по текущей цене 70.25. Ордера обычно размещаются около 70.25 или 70.55, тогда как 53 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZROZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZROZ?

Инвестирование в PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F предполагает учет годового диапазона 61.00 - 79.14 и текущей цены 70.25. Многие сравнивают 3.67% и 2.54% перед размещением ордеров на 70.25 или 70.55. Изучайте ежедневные изменения цены ZROZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) за последний год составила 79.14. Акции заметно колебались в пределах 61.00 - 79.14, сравнение с 70.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) за год составила 61.00. Сравнение с текущими 70.25 и 61.00 - 79.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZROZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZROZ?

В прошлом PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.18 и -7.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
70.11 70.31
Годовой диапазон
61.00 79.14
Предыдущее закрытие
70.18
Open
70.17
Bid
70.25
Ask
70.55
Low
70.11
High
70.31
Объем
53
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
3.67%
6-месячное изменение
2.54%
Годовое изменение
-7.21%
24 октября, пятница
12:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
0.4%
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.2%
Прог.
Пред.
0.3%
12:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
324.368
Прог.
Пред.
323.364
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
Прог.
0.694 млн
Пред.
0.800 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
Прог.
-1.0%
Пред.
20.5%
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
53.6
Прог.
55.0
Пред.
55.0
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
50.3
Прог.
51.2
Пред.
51.2
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.6%
Пред.
4.6%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.9%
Прог.
3.7%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
548
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.