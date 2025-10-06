- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
ZROZ 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 69.94이고 고가는 70.64이었습니다.
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZROZ News
- No wonder it’s all ‘booms, bubbles and debasement’ after 312 rate cuts, says Bank of America strategist
- Cracks Emerge Beneath Market Resilience, Challenging Areas Of The U.S. Economy
- Rates Spark: Stuff Perking Interest As We End The Week
- Above The Noise: Has The ‘Bubble Talk’ Been Blown Out Of Proportion?
- Will Friday’s CPI Release Clarify Or Blur The Inflation Outlook?
- Rates Spark: Front Ends Are Steady, But Lots Going On
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
- Weekly Commentary: Infestation
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
자주 묻는 질문
오늘 ZROZ 주식의 가격은?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F 주식은 당일 70.18에 가격이 책정되며 69.94 - 70.64 내에서 거래되고 어제의 종가는 71.00 였고 거래 볼륨은 403이었습니다. ZROZ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F은 현재 70.18로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -7.30% 및 USD를 지켜 봅니다. ZROZ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
ZROZ 주식을 매수하는 방법은?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F의 주식을 현재 70.18의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 70.48 근처로 접수되며 403 및 -0.41%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 ZROZ의 업데이트를 확인해 보세요.
ZROZ 주식에 투자하는 방법은?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F에 대한 투자시에는 연간 변동폭 61.00 - 79.14 및 현재 가격 70.18을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 3.57% 및 2.44%를 비교합니다. ZROZ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 주식 최고가는?
지난해 PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund의 최고가는 79.14였습니다. 61.00 - 79.14 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 71.00와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F의 움직임을 살펴보세요.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 최저가는?
연중 PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)의 최저 가격은 61.00였습니다. 현재 70.18 및 61.00 - 79.14와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. ZROZ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
ZROZ 주식의 분할은 언제였는지?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 71.00 및 -7.30%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 71.00
- 시가
- 70.47
- Bid
- 70.18
- Ask
- 70.48
- 저가
- 69.94
- 고가
- 70.64
- 볼륨
- 403
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- 3.57%
- 6개월 변동
- 2.44%
- 년간 변동율
- -7.30%
- 활동
- 0.3%
- 예측값
- 훑어보기
- 0.4%
- 활동
- 0.2%
- 예측값
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
- 3.0%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.0%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 0.3%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 324.368
- 예측값
- 훑어보기
- 323.364
- 활동
-
- 예측값
- 0.694 M
- 훑어보기
- 0.800 M
- 활동
-
- 예측값
- -1.0%
- 훑어보기
- 20.5%
- 활동
- 53.6
- 예측값
- 55.0
- 훑어보기
- 55.0
- 활동
- 50.3
- 예측값
- 51.2
- 훑어보기
- 51.2
- 활동
- 4.6%
- 예측값
- 4.6%
- 훑어보기
- 4.6%
- 활동
- 3.9%
- 예측값
- 3.7%
- 훑어보기
- 3.7%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 418
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 548
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기