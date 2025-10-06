- Aperçu
ZROZ: PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F
Le taux de change de ZROZ a changé de -1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.94 et à un maximum de 70.64.
Suivez la dynamique PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZROZ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ZROZ aujourd'hui ?
L'action PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F est cotée à 70.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 69.94 - 70.64, a clôturé hier à 71.00 et son volume d'échange a atteint 403. Le graphique en temps réel du cours de ZROZ présente ces mises à jour.
L'action PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F verse-t-elle des dividendes ?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F est actuellement valorisé à 70.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -7.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ZROZ.
Comment acheter des actions ZROZ ?
Vous pouvez acheter des actions PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F au cours actuel de 70.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 70.18 ou de 70.48, le 403 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ZROZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ZROZ ?
Investir dans PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.00 - 79.14 et le prix actuel 70.18. Beaucoup comparent 3.57% et 2.44% avant de passer des ordres à 70.18 ou 70.48. Consultez le graphique du cours de ZROZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund ?
Le cours le plus élevé de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund l'année dernière était 79.14. Au cours de 61.00 - 79.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 71.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund ?
Le cours le plus bas de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) sur l'année a été 61.00. Sa comparaison avec 70.18 et 61.00 - 79.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ZROZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ZROZ a-t-elle été divisée ?
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded F a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 71.00 et -7.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 71.00
- Ouverture
- 70.47
- Bid
- 70.18
- Ask
- 70.48
- Plus Bas
- 69.94
- Plus Haut
- 70.64
- Volume
- 403
- Changement quotidien
- -1.15%
- Changement Mensuel
- 3.57%
- Changement à 6 Mois
- 2.44%
- Changement Annuel
- -7.30%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev