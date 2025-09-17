Dövizler / ZM
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A
84.16 USD 2.67 (3.07%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZM fiyatı bugün -3.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.03 ve Yüksek fiyatı olarak 87.17 aralığında işlem gördü.
Zoom Video Communications Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ZM haberleri
- The Weight-Loss Craze Boosted The $186 Billion Telehealth Industry. What It Means For Investors.
- Should Investors Buy the ZOOM Stock at a Discounted P/E of 14.8X?
- RBC Capital, Zoom Video hissesinde Outperform notunu yineliyor, 100 dolar hedef fiyatı koruyor
- Benchmark, Zoom hisse fiyat hedefini 102 dolardan 110 dolara yükseltti
- How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks Using the Zacks Rank
- Mizuho, Zoom hissesi değerlendirmesini koruyor, Zoomtopia’daki yapay zeka yeniliklerini vurguluyor
- Cantor Fitzgerald, Zoom hissesi için Nötr derecelendirmesini 87 dolar hedef fiyatla korudu
- Zoom Highlights AI Push At Zoomtopia Event
- Trump trade war fallout hits Argentine soy crushers despite export boom
- Stifel, AI Companion 3.0 sayesinde Zoom Video hisse hedefini 90 dolara yükseltti
- Citizens JMP, büyüme işaretleri arasında Zoom hissesi için Piyasa Performansı notunu yineledi
- Zoom Communications Inc. - Special Call
- Zoom, platform genelinde ajansal yeteneklere sahip AI Companion 3.0’ı tanıttı
Günlük aralık
84.03 87.17
Yıllık aralık
64.41 92.81
- Önceki kapanış
- 86.83
- Açılış
- 86.91
- Satış
- 84.16
- Alış
- 84.46
- Düşük
- 84.03
- Yüksek
- 87.17
- Hacim
- 7.843 K
- Günlük değişim
- -3.07%
- Aylık değişim
- 5.40%
- 6 aylık değişim
- 14.80%
- Yıllık değişim
- 20.68%
21 Eylül, Pazar