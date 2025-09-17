FiyatlarBölümler
Dövizler / ZM
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A

84.16 USD 2.67 (3.07%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZM fiyatı bugün -3.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.03 ve Yüksek fiyatı olarak 87.17 aralığında işlem gördü.

Zoom Video Communications Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ZM haberleri

Günlük aralık
84.03 87.17
Yıllık aralık
64.41 92.81
Önceki kapanış
86.83
Açılış
86.91
Satış
84.16
Alış
84.46
Düşük
84.03
Yüksek
87.17
Hacim
7.843 K
Günlük değişim
-3.07%
Aylık değişim
5.40%
6 aylık değişim
14.80%
Yıllık değişim
20.68%
21 Eylül, Pazar