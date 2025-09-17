Währungen / ZM
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A
86.83 USD 0.53 (0.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZM hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.13 bis zu einem Hoch von 87.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zoom Video Communications Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZM News
- Should Investors Buy the ZOOM Stock at a Discounted P/E of 14.8X?
- RBC Kapital bestätigt "Outperform"-Rating für Zoom Video-Aktie und Kursziel von 100 US-Dollar
- Benchmark hebt Kursziel für Zoom Video auf 110 US-Dollar an
- How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks Using the Zacks Rank
- Mizuho bestätigt Rating für Zoom-Aktie und hebt KI-Innovationen auf der Zoomtopia hervor
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Neutral"-Rating für Zoom-Aktie mit Kursziel von 87 US-Dollar
- Zoom Highlights AI Push At Zoomtopia Event
- Trump trade war fallout hits Argentine soy crushers despite export boom
- Stifel hebt Kursziel für Zoom Video nach KI-Vorstellung auf 90 US-Dollar an
- Zoom stock rating reiterated at Underweight by KeyBanc after Zoomtopia
- Citizens JMP bestätigt ’Market Perform’-Rating für Zoom-Aktie angesichts von Wachstumssignalen
- Zoom Communications Inc. - Special Call
- Zoom (ZM) Introduces Several New AI Tools at Its Zoomtopia 2025 Event - TipRanks.com
- Zoom stellt AI Companion 3.0 mit proaktiven KI-Fähigkeiten vor
- Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid
Tagesspanne
86.13 87.67
Jahresspanne
64.41 92.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.30
- Eröffnung
- 87.00
- Bid
- 86.83
- Ask
- 87.13
- Tief
- 86.13
- Hoch
- 87.67
- Volumen
- 6.753 K
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 8.74%
- 6-Monatsänderung
- 18.44%
- Jahresänderung
- 24.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K