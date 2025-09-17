KurseKategorien
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A

86.83 USD 0.53 (0.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZM hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.13 bis zu einem Hoch von 87.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zoom Video Communications Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
86.13 87.67
Jahresspanne
64.41 92.81
Vorheriger Schlusskurs
86.30
Eröffnung
87.00
Bid
86.83
Ask
87.13
Tief
86.13
Hoch
87.67
Volumen
6.753 K
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
8.74%
6-Monatsänderung
18.44%
Jahresänderung
24.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
