通貨 / ZM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A
86.83 USD 0.53 (0.61%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZMの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり86.13の安値と87.67の高値で取引されました。
Zoom Video Communications Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZM News
- Should Investors Buy the ZOOM Stock at a Discounted P/E of 14.8X?
- UBS reiterates Buy rating on Archer Daniels Midland stock with $70 price target
- RBCキャピタル、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ株に対しアウトパフォーム評価を維持、目標価格100ドル
- RBC Capital reiterates Outperform rating on Zoom Video stock, maintains $100 price target
- ベンチマーク社、ズーム・ビデオの目標株価を102ドルから110ドルに引き上げ
- Zoom stock price target raised to $110 from $102 at Benchmark
- How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks Using the Zacks Rank
- みずほ、ズーム株の評価を維持、ZoomtopiaでのＡＩ革新を強調
- キャンター・フィッツジェラルド、ズーム株を「中立」評価、目標株価87ドルを維持
- Mizuho maintains Zoom stock rating, highlights AI innovations at Zoomtopia
- Cantor Fitzgerald maintains Zoom stock rating at Neutral with $87 price target
- Zoom Highlights AI Push At Zoomtopia Event
- Trump trade war fallout hits Argentine soy crushers despite export boom
- スティーフェル、AIコンパニオン3.0を評価しズーム・ビデオの目標株価を90ドルに引き上げ
- Stifel raises Zoom Video stock price target to $90 on AI Companion 3.0
- Zoom stock rating reiterated at Underweight by KeyBanc after Zoomtopia
- シティズンズJMP、ズーム株に成長の兆しを見てMarket Performレーティングを維持
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Zoom stock amid growth signs
- Zoom Communications Inc. - Special Call
- Zoom Communications Inc. (ZM) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ZM) 2025-09-17
- Zoom (ZM) Introduces Several New AI Tools at Its Zoomtopia 2025 Event - TipRanks.com
- ズーム、プラットフォーム全体にエージェント機能を備えたAIコンパニオン3.0を発表
- Zoom unveils AI Companion 3.0 with agentic capabilities across platform
- Zoom Communications, Inc. (ZM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
1日のレンジ
86.13 87.67
1年のレンジ
64.41 92.81
- 以前の終値
- 86.30
- 始値
- 87.00
- 買値
- 86.83
- 買値
- 87.13
- 安値
- 86.13
- 高値
- 87.67
- 出来高
- 6.753 K
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 8.74%
- 6ヶ月の変化
- 18.44%
- 1年の変化
- 24.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K