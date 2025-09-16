クォートセクション
通貨 / ZM
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A

86.83 USD 0.53 (0.61%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZMの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり86.13の安値と87.67の高値で取引されました。

Zoom Video Communications Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
86.13 87.67
1年のレンジ
64.41 92.81
以前の終値
86.30
始値
87.00
買値
86.83
買値
87.13
安値
86.13
高値
87.67
出来高
6.753 K
1日の変化
0.61%
1ヶ月の変化
8.74%
6ヶ月の変化
18.44%
1年の変化
24.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K