Divisas / ZM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A
86.30 USD 1.10 (1.29%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZM de hoy ha cambiado un 1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.22, mientras que el máximo ha alcanzado 86.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zoom Video Communications Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZM News
- Zoom Communications Inc. (ZM) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ZM) 2025-09-17
- Zoom (ZM) Introduces Several New AI Tools at Its Zoomtopia 2025 Event - TipRanks.com
- Zoom presenta AI Companion 3.0 con capacidades agénticas en toda su plataforma
- Zoom presenta AI Companion 3.0 con capacidades agénticas en su plataforma
- Zoom unveils AI Companion 3.0 with agentic capabilities across platform
- Zoom Communications, Inc. (ZM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Are those viral TikToks of people getting fired by AI real? Why workers worry this is the future of layoffs.
- Best Growth Stocks to Buy: Arm Holdings vs. Zoom Video
- Oracle’s not-so-secret weapon that’s helped it quickly take on the cloud giants
- Zoom's Voice Strategy Evolves: Is Phone Now a Core Growth Driver?
- Zoom en la Conferencia de Goldman Sachs: Transformación impulsada por IA
- Zoom at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Transformation
- Director de Zoom Subotovsky vende acciones por 206.000 dólares
- Zoom director Subotovsky sells $206k in stock
- Zoom Communications (ZM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Adobe and Applied Materials Stand Out for Fat Profit Margins
- Ex-SpaceX, Tesla Manager Rama Afullo Secures Municipal AI Grant To Turn Satellites Into Virtual Data Centers In A Market Soon Worth Billions - Adobe (NASDAQ:ADBE), CBRE Group (NYSE:CBRE)
- Zoom's Enterprise Base Benefits From Workvivo Adoption: What's Ahead?
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- Revisiting the Pandemic Stocks: SHOP, ZM
- ZM vs. MSFT: Which Video Collaboration Stock Has More Upside?
- Why Zoom (ZM) Might be Well Poised for a Surge
- Trend followers adding to Russell 2000, EURO STOXX 50 longs
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks
Rango diario
85.22 86.74
Rango anual
64.41 92.81
- Cierres anteriores
- 85.20
- Open
- 85.43
- Bid
- 86.30
- Ask
- 86.60
- Low
- 85.22
- High
- 86.74
- Volumen
- 8.768 K
- Cambio diario
- 1.29%
- Cambio mensual
- 8.08%
- Cambio a 6 meses
- 17.72%
- Cambio anual
- 23.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B