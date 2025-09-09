Moedas / ZM
ZM: Zoom Video Communications Inc - Class A
86.30 USD 1.10 (1.29%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZM para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.22 e o mais alto foi 86.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Zoom Video Communications Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZM Notícias
- Mizuho mantém classificação das ações da Zoom, destaca inovações em IA na Zoomtopia
- Cantor Fitzgerald mantém classificação neutra para ações da Zoom com preço-alvo de US$ 87
- Stifel eleva preço-alvo das ações da Zoom Video para US$ 90 com AI Companion 3.0
- Zoom stock rating reiterated at Underweight by KeyBanc after Zoomtopia
- Citizens JMP mantém classificação Market Perform para ações da Zoom em meio a sinais de crescimento
- Zoom Communications Inc. - Special Call
- Zoom Communications Inc. (ZM) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ZM) 2025-09-17
- Zoom (ZM) Introduces Several New AI Tools at Its Zoomtopia 2025 Event - TipRanks.com
- Zoom apresenta AI Companion 3.0 com recursos de agente inteligente em toda plataforma
- Zoom Communications, Inc. (ZM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Are those viral TikToks of people getting fired by AI real? Why workers worry this is the future of layoffs.
- Best Growth Stocks to Buy: Arm Holdings vs. Zoom Video
- Oracle’s not-so-secret weapon that’s helped it quickly take on the cloud giants
- Zoom's Voice Strategy Evolves: Is Phone Now a Core Growth Driver?
- Zoom at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Transformation
- Zoom director Subotovsky sells $206k in stock
Faixa diária
85.22 86.74
Faixa anual
64.41 92.81
- Fechamento anterior
- 85.20
- Open
- 85.43
- Bid
- 86.30
- Ask
- 86.60
- Low
- 85.22
- High
- 86.74
- Volume
- 8.768 K
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- 8.08%
- Mudança de 6 meses
- 17.72%
- Mudança anual
- 23.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh