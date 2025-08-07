Dövizler / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
83.69 USD 2.75 (3.18%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZG fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.18 ve Yüksek fiyatı olarak 87.28 aralığında işlem gördü.
Zillow Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
83.18 87.28
Yıllık aralık
55.22 90.22
- Önceki kapanış
- 86.44
- Açılış
- 87.28
- Satış
- 83.69
- Alış
- 83.99
- Düşük
- 83.18
- Yüksek
- 87.28
- Hacim
- 3.034 K
- Günlük değişim
- -3.18%
- Aylık değişim
- 4.77%
- 6 aylık değişim
- 25.17%
- Yıllık değişim
- 34.77%
21 Eylül, Pazar