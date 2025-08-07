FiyatlarBölümler
ZG: Zillow Group Inc - Class A

83.69 USD 2.75 (3.18%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZG fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.18 ve Yüksek fiyatı olarak 87.28 aralığında işlem gördü.

Zillow Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
83.18 87.28
Yıllık aralık
55.22 90.22
Önceki kapanış
86.44
Açılış
87.28
Satış
83.69
Alış
83.99
Düşük
83.18
Yüksek
87.28
Hacim
3.034 K
Günlük değişim
-3.18%
Aylık değişim
4.77%
6 aylık değişim
25.17%
Yıllık değişim
34.77%
21 Eylül, Pazar