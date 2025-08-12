Divisas / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
86.76 USD 1.66 (1.95%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZG de hoy ha cambiado un 1.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.55, mientras que el máximo ha alcanzado 90.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zillow Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZG News
- Bernstein mejora calificación de Zillow por crecimiento, alquileres y márgenes
- Acciones de Zillow Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 88.63 USD
- Bernstein mejora la calificación de Zillow Group a Mejor Rendimiento por perspectivas de crecimiento
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow Group, Inc. (ZG) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Benchmark reiterates Buy rating on Magnite stock, citing CTV growth
- Zillow Group stock hits 52-week high at 86.63 USD
- RBC Capital maintains Zillow Group stock rating, cites AI resilience
- Magnite amends sublease with Zillow Group to add 8th floor to leased space
- Opendoor stock pares gains after Citron Research’s bearish call
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Zillow and Berkshire Hathaway HomeServices partner on listing tool
- Zillow Group to unwind capped call transactions, expects share and cash receipt
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Is Opendoor's AI-Driven Cash Offer Model Still Competitive?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Zillow stock amid Flex growth
Rango diario
86.55 90.22
Rango anual
55.22 90.22
- Cierres anteriores
- 85.10
- Open
- 87.67
- Bid
- 86.76
- Ask
- 87.06
- Low
- 86.55
- High
- 90.22
- Volumen
- 3.499 K
- Cambio diario
- 1.95%
- Cambio mensual
- 8.61%
- Cambio a 6 meses
- 29.76%
- Cambio anual
- 39.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B