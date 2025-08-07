Moedas / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
86.05 USD 0.71 (0.82%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZG para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.84 e o mais alto foi 87.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Zillow Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ZG Notícias
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Ações da Zillow Group atingem máxima de 52 semanas a US$ 92,08
- Ações da Zillow Group atingem máxima de 52 semanas a US$ 88,63
- Zillow Group stock hits 52-week high at 88.63 USD
- Bernstein eleva Zillow Group para Outperform com perspectiva de crescimento
- Bernstein upgrades Zillow Group stock to Outperform on growth outlook
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow Group, Inc. (ZG) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Benchmark reiterates Buy rating on Magnite stock, citing CTV growth
- Zillow Group stock hits 52-week high at 86.63 USD
- RBC Capital maintains Zillow Group stock rating, cites AI resilience
- Magnite amends sublease with Zillow Group to add 8th floor to leased space
- Opendoor stock pares gains after Citron Research’s bearish call
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Zillow and Berkshire Hathaway HomeServices partner on listing tool
- Zillow Group to unwind capped call transactions, expects share and cash receipt
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Is Opendoor's AI-Driven Cash Offer Model Still Competitive?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Zillow stock amid Flex growth
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- DoorDash To Rally Around 30%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Crocs (NASDAQ:CROX)
Faixa diária
85.84 87.35
Faixa anual
55.22 90.22
- Fechamento anterior
- 86.76
- Open
- 86.51
- Bid
- 86.05
- Ask
- 86.35
- Low
- 85.84
- High
- 87.35
- Volume
- 379
- Mudança diária
- -0.82%
- Mudança mensal
- 7.72%
- Mudança de 6 meses
- 28.70%
- Mudança anual
- 38.57%
