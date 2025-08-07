CotationsSections
Devises / ZG
Retour à Actions

ZG: Zillow Group Inc - Class A

83.69 USD 2.75 (3.18%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZG a changé de -3.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.18 et à un maximum de 87.28.

Suivez la dynamique Zillow Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZG Nouvelles

Range quotidien
83.18 87.28
Range Annuel
55.22 90.22
Clôture Précédente
86.44
Ouverture
87.28
Bid
83.69
Ask
83.99
Plus Bas
83.18
Plus Haut
87.28
Volume
3.034 K
Changement quotidien
-3.18%
Changement Mensuel
4.77%
Changement à 6 Mois
25.17%
Changement Annuel
34.77%
20 septembre, samedi