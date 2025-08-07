货币 / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
88.43 USD 3.33 (3.91%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZG汇率已更改3.91%。当日，交易品种以低点87.52和高点89.77进行交易。
关注Zillow Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZG新闻
- Zillow集团股价创52周新高至88.63美元
- Zillow Group stock hits 52-week high at 88.63 USD
- 伯恩斯坦上调Zillow Group股票评级至"跑赢大盘"，看好增长前景
- Bernstein upgrades Zillow Group stock to Outperform on growth outlook
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow Group, Inc. (ZG) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Benchmark reiterates Buy rating on Magnite stock, citing CTV growth
- Zillow Group stock hits 52-week high at 86.63 USD
- RBC Capital maintains Zillow Group stock rating, cites AI resilience
- Magnite amends sublease with Zillow Group to add 8th floor to leased space
- Opendoor stock pares gains after Citron Research’s bearish call
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow and Berkshire Hathaway HomeServices partner on listing tool
- Zillow Group to unwind capped call transactions, expects share and cash receipt
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Is Opendoor's AI-Driven Cash Offer Model Still Competitive?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Zillow stock amid Flex growth
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- DoorDash To Rally Around 30%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Crocs (NASDAQ:CROX)
- Will Opendoor's Strategic Pivot Offset Housing Market Pressures?
- Piper Sandler raises Zillow stock price target to $94 on execution amid housing slump
日范围
87.52 89.77
年范围
55.22 89.77
- 前一天收盘价
- 85.10
- 开盘价
- 87.67
- 卖价
- 88.43
- 买价
- 88.73
- 最低价
- 87.52
- 最高价
- 89.77
- 交易量
- 1.330 K
- 日变化
- 3.91%
- 月变化
- 10.70%
- 6个月变化
- 32.26%
- 年变化
- 42.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值