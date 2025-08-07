クォートセクション
通貨 / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A

86.44 USD 0.32 (0.37%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZGの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり85.40の安値と87.35の高値で取引されました。

Zillow Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

ZG News

1日のレンジ
85.40 87.35
1年のレンジ
55.22 90.22
以前の終値
86.76
始値
86.51
買値
86.44
買値
86.74
安値
85.40
高値
87.35
出来高
2.153 K
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
8.21%
6ヶ月の変化
29.29%
1年の変化
39.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K