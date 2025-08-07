通貨 / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
86.44 USD 0.32 (0.37%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZGの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり85.40の安値と87.35の高値で取引されました。
Zillow Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZG News
- バーンスタイン、成長・賃貸事業・利益率改善を理由にZillowを格上げ
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- ジロー・グループの株価、88.63ドルで52週高値を記録
- Zillow Group stock hits 52-week high at 88.63 USD
- バーンスタイン、成長見通しでジロー・グループを「アウトパフォーム」に格上げ
- Bernstein upgrades Zillow Group stock to Outperform on growth outlook
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow Group, Inc. (ZG) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Benchmark reiterates Buy rating on Magnite stock, citing CTV growth
- Zillow Group stock hits 52-week high at 86.63 USD
- RBC Capital maintains Zillow Group stock rating, cites AI resilience
- Magnite amends sublease with Zillow Group to add 8th floor to leased space
- Opendoor stock pares gains after Citron Research’s bearish call
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow and Berkshire Hathaway HomeServices partner on listing tool
- Zillow Group to unwind capped call transactions, expects share and cash receipt
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Is Opendoor's AI-Driven Cash Offer Model Still Competitive?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Zillow stock amid Flex growth
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- DoorDash To Rally Around 30%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Crocs (NASDAQ:CROX)
1日のレンジ
85.40 87.35
1年のレンジ
55.22 90.22
- 以前の終値
- 86.76
- 始値
- 86.51
- 買値
- 86.44
- 買値
- 86.74
- 安値
- 85.40
- 高値
- 87.35
- 出来高
- 2.153 K
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 8.21%
- 6ヶ月の変化
- 29.29%
- 1年の変化
- 39.19%
