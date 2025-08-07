Валюты / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
85.10 USD 1.40 (1.67%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZG за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.40, а максимальная — 85.62.
Следите за динамикой Zillow Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZG
Дневной диапазон
83.40 85.62
Годовой диапазон
55.22 88.45
- Предыдущее закрытие
- 83.70
- Open
- 83.70
- Bid
- 85.10
- Ask
- 85.40
- Low
- 83.40
- High
- 85.62
- Объем
- 1.766 K
- Дневное изменение
- 1.67%
- Месячное изменение
- 6.53%
- 6-месячное изменение
- 27.28%
- Годовое изменение
- 37.04%
