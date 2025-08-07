QuotazioniSezioni
Valute / ZG
Tornare a Azioni

ZG: Zillow Group Inc - Class A

83.69 USD 2.75 (3.18%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZG ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.18 e ad un massimo di 87.28.

Segui le dinamiche di Zillow Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZG News

Intervallo Giornaliero
83.18 87.28
Intervallo Annuale
55.22 90.22
Chiusura Precedente
86.44
Apertura
87.28
Bid
83.69
Ask
83.99
Minimo
83.18
Massimo
87.28
Volume
3.034 K
Variazione giornaliera
-3.18%
Variazione Mensile
4.77%
Variazione Semestrale
25.17%
Variazione Annuale
34.77%
20 settembre, sabato