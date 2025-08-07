Valute / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
83.69 USD 2.75 (3.18%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZG ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.18 e ad un massimo di 87.28.
Segui le dinamiche di Zillow Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
83.18 87.28
Intervallo Annuale
55.22 90.22
- Chiusura Precedente
- 86.44
- Apertura
- 87.28
- Bid
- 83.69
- Ask
- 83.99
- Minimo
- 83.18
- Massimo
- 87.28
- Volume
- 3.034 K
- Variazione giornaliera
- -3.18%
- Variazione Mensile
- 4.77%
- Variazione Semestrale
- 25.17%
- Variazione Annuale
- 34.77%
20 settembre, sabato