ZG: Zillow Group Inc - Class A

86.44 USD 0.32 (0.37%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZG hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.40 bis zu einem Hoch von 87.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zillow Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
85.40 87.35
Jahresspanne
55.22 90.22
Vorheriger Schlusskurs
86.76
Eröffnung
86.51
Bid
86.44
Ask
86.74
Tief
85.40
Hoch
87.35
Volumen
2.153 K
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
8.21%
6-Monatsänderung
29.29%
Jahresänderung
39.19%
