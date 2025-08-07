Währungen / ZG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZG: Zillow Group Inc - Class A
86.44 USD 0.32 (0.37%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZG hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.40 bis zu einem Hoch von 87.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zillow Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZG News
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Zillow Group stock hits 52-week high at 88.63 USD
- Bernstein stuft Zillow-Aktie wegen Wachstumsausblick auf "Outperform" hoch
- Bernstein upgrades Zillow Group stock to Outperform on growth outlook
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow Group, Inc. (ZG) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Benchmark reiterates Buy rating on Magnite stock, citing CTV growth
- Zillow Group stock hits 52-week high at 86.63 USD
- RBC Capital maintains Zillow Group stock rating, cites AI resilience
- Magnite amends sublease with Zillow Group to add 8th floor to leased space
- Opendoor stock pares gains after Citron Research’s bearish call
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zillow and Berkshire Hathaway HomeServices partner on listing tool
- Zillow Group to unwind capped call transactions, expects share and cash receipt
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Is Opendoor's AI-Driven Cash Offer Model Still Competitive?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Zillow stock amid Flex growth
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- DoorDash To Rally Around 30%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Crocs (NASDAQ:CROX)
- Will Opendoor's Strategic Pivot Offset Housing Market Pressures?
- Piper Sandler raises Zillow stock price target to $94 on execution amid housing slump
Tagesspanne
85.40 87.35
Jahresspanne
55.22 90.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.76
- Eröffnung
- 86.51
- Bid
- 86.44
- Ask
- 86.74
- Tief
- 85.40
- Hoch
- 87.35
- Volumen
- 2.153 K
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 8.21%
- 6-Monatsänderung
- 29.29%
- Jahresänderung
- 39.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K