통화 / ZG
ZG: Zillow Group Inc - Class A
83.69 USD 2.75 (3.18%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZG 환율이 오늘 -3.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 83.18이고 고가는 87.28이었습니다.
Zillow Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
83.18 87.28
년간 변동
55.22 90.22
- 이전 종가
- 86.44
- 시가
- 87.28
- Bid
- 83.69
- Ask
- 83.99
- 저가
- 83.18
- 고가
- 87.28
- 볼륨
- 3.034 K
- 일일 변동
- -3.18%
- 월 변동
- 4.77%
- 6개월 변동
- 25.17%
- 년간 변동율
- 34.77%
