Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock
86.74 USD 3.24 (3.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
Z fiyatı bugün -3.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.56 ve Yüksek fiyatı olarak 90.64 aralığında işlem gördü.
Zillow Group Inc - Class C Capital Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
86.56 90.64
Yıllık aralık
57.40 93.88
- Önceki kapanış
- 89.98
- Açılış
- 90.64
- Satış
- 86.74
- Alış
- 87.04
- Düşük
- 86.56
- Yüksek
- 90.64
- Hacim
- 7.967 K
- Günlük değişim
- -3.60%
- Aylık değişim
- 5.14%
- 6 aylık değişim
- 26.57%
- Yıllık değişim
- 35.30%
21 Eylül, Pazar