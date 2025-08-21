FiyatlarBölümler
Dövizler / Z
Geri dön - Hisse senetleri

Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock

86.74 USD 3.24 (3.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

Z fiyatı bugün -3.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.56 ve Yüksek fiyatı olarak 90.64 aralığında işlem gördü.

Zillow Group Inc - Class C Capital Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Z haberleri

Günlük aralık
86.56 90.64
Yıllık aralık
57.40 93.88
Önceki kapanış
89.98
Açılış
90.64
Satış
86.74
Alış
87.04
Düşük
86.56
Yüksek
90.64
Hacim
7.967 K
Günlük değişim
-3.60%
Aylık değişim
5.14%
6 aylık değişim
26.57%
Yıllık değişim
35.30%
21 Eylül, Pazar