Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock
86.74 USD 3.24 (3.60%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
Z 환율이 오늘 -3.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.56이고 고가는 90.64이었습니다.
Zillow Group Inc - Class C Capital Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
86.56 90.64
년간 변동
57.40 93.88
- 이전 종가
- 89.98
- 시가
- 90.64
- Bid
- 86.74
- Ask
- 87.04
- 저가
- 86.56
- 고가
- 90.64
- 볼륨
- 7.967 K
- 일일 변동
- -3.60%
- 월 변동
- 5.14%
- 6개월 변동
- 26.57%
- 년간 변동율
- 35.30%
