Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock
89.76 USD 0.56 (0.62%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do Z para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.37 e o mais alto foi 91.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Zillow Group Inc - Class C Capital Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Z Notícias
Faixa diária
89.37 91.13
Faixa anual
57.40 93.88
- Fechamento anterior
- 90.32
- Open
- 90.20
- Bid
- 89.76
- Ask
- 90.06
- Low
- 89.37
- High
- 91.13
- Volume
- 1.007 K
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- 8.80%
- Mudança de 6 meses
- 30.98%
- Mudança anual
- 40.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh