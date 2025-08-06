Валюты / Z
Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock
88.55 USD 1.43 (1.64%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс Z за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.00, а максимальная — 89.22.
Следите за динамикой Zillow Group Inc - Class C Capital Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
87.00 89.22
Годовой диапазон
57.40 91.93
- Предыдущее закрытие
- 87.12
- Open
- 87.11
- Bid
- 88.55
- Ask
- 88.85
- Low
- 87.00
- High
- 89.22
- Объем
- 6.070 K
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- 7.33%
- 6-месячное изменение
- 29.21%
- Годовое изменение
- 38.12%
