Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock

88.55 USD 1.43 (1.64%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс Z за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.00, а максимальная — 89.22.

Следите за динамикой Zillow Group Inc - Class C Capital Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
87.00 89.22
Годовой диапазон
57.40 91.93
Предыдущее закрытие
87.12
Open
87.11
Bid
88.55
Ask
88.85
Low
87.00
High
89.22
Объем
6.070 K
Дневное изменение
1.64%
Месячное изменение
7.33%
6-месячное изменение
29.21%
Годовое изменение
38.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.