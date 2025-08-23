Divisas / Z
Z: Zillow Group Inc - Class C Capital Stock
90.32 USD 1.77 (2.00%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de Z de hoy ha cambiado un 2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 90.04, mientras que el máximo ha alcanzado 93.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zillow Group Inc - Class C Capital Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Z News
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Las acciones de Zillow Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 92,08 dólares
- Las acciones de Zillow Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 88,63 dólares
- Bernstein mejora la calificación de Zillow Group a Mejor Rendimiento por perspectivas de crecimiento
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Zillow Group, Inc. (ZG) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Zillow busca convertirse en una "Super App" para el sector inmobiliario
- AI software developer Replit raises $250 million at $3 billion valuation
- Incomes rose and poverty fell last year — so why do so many Americans feel ‘tapped out’?
- Zillow Group stock hits 52-week high at $89.42
- RBC Capital maintains Zillow Group stock rating, cites AI resilience
- Where Will Opendoor Stock Be in 5 Years?
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Stock Market Today: Opendoor at New 52-Week High on Retail Rally
- Opendoor's Agent-Led Platform Gains Traction: Can Margins Keep Up?
- Zillow Group to unwind capped call transactions, expects share and cash receipt
- Who can actually buy a house today? Meet the ‘elite’ buyers achieving the American dream.
Rango diario
90.04 93.88
Rango anual
57.40 93.88
- Cierres anteriores
- 88.55
- Open
- 91.00
- Bid
- 90.32
- Ask
- 90.62
- Low
- 90.04
- High
- 93.88
- Volumen
- 11.624 K
- Cambio diario
- 2.00%
- Cambio mensual
- 9.48%
- Cambio a 6 meses
- 31.80%
- Cambio anual
- 40.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B