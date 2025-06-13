- Genel bakış
XTN: SPDR S&P Transportation ETF
XTN fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.13 ve Yüksek fiyatı olarak 85.13 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Transportation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XTN haberleri
Sıkça sorulan sorular
XTN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi 85.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 85.13 - 85.13 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.28 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. XTN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi şu anda 85.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.32% ve USD değerlerini izler. XTN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XTN hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P Transportation ETF hisselerini şu anki 85.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 85.13 ve Ask 85.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XTN fiyat hareketlerini takip edin.
XTN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P Transportation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.95 - 95.61 ve mevcut fiyatı 85.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 85.13 veya Ask 85.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.21% ve 6 aylık değişim oranı 23.66% değerlerini karşılaştırır. XTN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi yıllık olarak 95.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.95 - 95.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.28 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Transportation ETF performansını takip edin.
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.95 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 85.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.95 - 95.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XTN fiyat hareketlerini izleyin.
XTN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P Transportation ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 84.28 ve yıllık değişim oranı 0.32% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 84.28
- Açılış
- 85.13
- Satış
- 85.13
- Alış
- 85.43
- Düşük
- 85.13
- Yüksek
- 85.13
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 1.01%
- Aylık değişim
- 2.21%
- 6 aylık değişim
- 23.66%
- Yıllık değişim
- 0.32%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.9%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 3.504%
- Beklenti
- Önceki
- 3.571%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.710%