XTN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi 85.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 85.13 - 85.13 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.28 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. XTN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi şu anda 85.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.32% ve USD değerlerini izler. XTN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XTN hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P Transportation ETF hisselerini şu anki 85.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 85.13 ve Ask 85.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XTN fiyat hareketlerini takip edin.

XTN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P Transportation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.95 - 95.61 ve mevcut fiyatı 85.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 85.13 veya Ask 85.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.21% ve 6 aylık değişim oranı 23.66% değerlerini karşılaştırır. XTN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi yıllık olarak 95.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.95 - 95.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.28 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Transportation ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.95 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 85.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.95 - 95.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XTN fiyat hareketlerini izleyin.