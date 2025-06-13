KotasyonBölümler
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

85.13 USD 0.85 (1.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XTN fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.13 ve Yüksek fiyatı olarak 85.13 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Transportation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTN haberleri

Sıkça sorulan sorular

XTN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi 85.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 85.13 - 85.13 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.28 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. XTN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR S&P Transportation ETF hisse senedi şu anda 85.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.32% ve USD değerlerini izler. XTN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XTN hisse senedi nasıl alınır?

SPDR S&P Transportation ETF hisselerini şu anki 85.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 85.13 ve Ask 85.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XTN fiyat hareketlerini takip edin.

XTN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR S&P Transportation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.95 - 95.61 ve mevcut fiyatı 85.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 85.13 veya Ask 85.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.21% ve 6 aylık değişim oranı 23.66% değerlerini karşılaştırır. XTN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi yıllık olarak 95.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.95 - 95.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.28 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Transportation ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.95 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 85.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.95 - 95.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XTN fiyat hareketlerini izleyin.

XTN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR S&P Transportation ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 84.28 ve yıllık değişim oranı 0.32% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
85.13 85.13
Yıllık aralık
61.95 95.61
Önceki kapanış
84.28
Açılış
85.13
Satış
85.13
Alış
85.43
Düşük
85.13
Yüksek
85.13
Hacim
2
Günlük değişim
1.01%
Aylık değişim
2.21%
6 aylık değişim
23.66%
Yıllık değişim
0.32%
27 Ekim, Pazartesi
12:30
USD
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.9%
Önceki
2.9%
12:30
USD
Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.4%
15:30
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
3.504%
Beklenti
Önceki
3.571%
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.710%