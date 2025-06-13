XTN: SPDR S&P Transportation ETF
今日XTN汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点84.68和高点85.13进行交易。
关注SPDR S&P Transportation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTN新闻
- 4 Sector ETFs & Stocks to Gain Despite Lower-Than -Expected Inflation
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- IYT: A Concentrated Approach To The Transportation Industry (BATS:IYT)
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
常见问题解答
XTN股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Transportation ETF股票今天的定价为84.72。它在84.68 - 85.13范围内交易，昨天的收盘价为84.28，交易量达到5。XTN的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Transportation ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Transportation ETF目前的价值为84.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪XTN走势。
如何购买XTN股票？
您可以以84.72的当前价格购买SPDR S&P Transportation ETF股票。订单通常设置在84.72或85.02附近，而5和-0.48%显示市场活动。立即关注XTN的实时图表更新。
如何投资XTN股票？
投资SPDR S&P Transportation ETF需要考虑年度范围61.95 - 95.61和当前价格84.72。许多人在以84.72或85.02下订单之前，会比较1.72%和。实时查看XTN价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF的最高价格是95.61。在61.95 - 95.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Transportation ETF的绩效。
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF（XTN）的最低价格为61.95。将其与当前的84.72和61.95 - 95.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTN股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Transportation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.28和-0.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.28
- 开盘价
- 85.13
- 卖价
- 84.72
- 买价
- 85.02
- 最低价
- 84.68
- 最高价
- 85.13
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 1.72%
- 6个月变化
- 23.07%
- 年变化
- -0.16%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
- 3.625%
- 预测值
- 前值
- 3.710%