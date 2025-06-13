报价部分
货币 / XTN
回到股票

XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.72 USD 0.44 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XTN汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点84.68和高点85.13进行交易。

关注SPDR S&P Transportation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XTN股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Transportation ETF股票今天的定价为84.72。它在84.68 - 85.13范围内交易，昨天的收盘价为84.28，交易量达到5。XTN的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Transportation ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Transportation ETF目前的价值为84.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪XTN走势。

如何购买XTN股票？

您可以以84.72的当前价格购买SPDR S&P Transportation ETF股票。订单通常设置在84.72或85.02附近，而5和-0.48%显示市场活动。立即关注XTN的实时图表更新。

如何投资XTN股票？

投资SPDR S&P Transportation ETF需要考虑年度范围61.95 - 95.61和当前价格84.72。许多人在以84.72或85.02下订单之前，会比较1.72%和。实时查看XTN价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF的最高价格是95.61。在61.95 - 95.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Transportation ETF的绩效。

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF（XTN）的最低价格为61.95。将其与当前的84.72和61.95 - 95.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XTN股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Transportation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.28和-0.16%中可见。

日范围
84.68 85.13
年范围
61.95 95.61
前一天收盘价
84.28
开盘价
85.13
卖价
84.72
买价
85.02
最低价
84.68
最高价
85.13
交易量
5
日变化
0.52%
月变化
1.72%
6个月变化
23.07%
年变化
-0.16%
27 十月, 星期一
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-2.9%
前值
2.9%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.4%
15:30
USD
2年期国债拍卖
实际值
3.504%
预测值
前值
3.571%
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
3.625%
预测值
前值
3.710%