XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.92 USD 0.64 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XTN de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.54, mientras que el máximo ha alcanzado 85.13.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Transportation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTN News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XTN hoy?

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) se evalúa hoy en 84.92. El instrumento se negocia dentro de 84.54 - 85.13; el cierre de ayer ha sido 84.28 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XTN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Transportation ETF?

SPDR S&P Transportation ETF se evalúa actualmente en 84.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.07% y USD. Monitoree los movimientos de XTN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XTN?

Puede comprar acciones de SPDR S&P Transportation ETF (XTN) al precio actual de 84.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 84.92 o 85.22, mientras que 10 y -0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XTN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XTN?

Invertir en SPDR S&P Transportation ETF implica tener en cuenta el rango anual 61.95 - 95.61 y el precio actual 84.92. Muchos comparan 1.96% y 23.36% antes de colocar órdenes en 84.92 o 85.22. Estudie los cambios diarios de precios de XTN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

El precio más alto de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) en el último año ha sido 95.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 61.95 - 95.61, una comparación con 84.28 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Transportation ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) para el año ha sido 61.95. La comparación con los actuales 84.92 y 61.95 - 95.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XTN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XTN?

En el pasado, SPDR S&P Transportation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 84.28 y 0.07% después de las acciones corporativas.

Rango diario
84.54 85.13
Rango anual
61.95 95.61
Cierres anteriores
84.28
Open
85.13
Bid
84.92
Ask
85.22
Low
84.54
High
85.13
Volumen
10
Cambio diario
0.76%
Cambio mensual
1.96%
Cambio a 6 meses
23.36%
Cambio anual
0.07%
