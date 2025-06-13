- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XTN: SPDR S&P Transportation ETF
El tipo de cambio de XTN de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.54, mientras que el máximo ha alcanzado 85.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Transportation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTN News
- 4 Sector ETFs & Stocks to Gain Despite Lower-Than -Expected Inflation
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- IYT: A Concentrated Approach To The Transportation Industry (BATS:IYT)
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XTN hoy?
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) se evalúa hoy en 84.92. El instrumento se negocia dentro de 84.54 - 85.13; el cierre de ayer ha sido 84.28 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XTN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Transportation ETF?
SPDR S&P Transportation ETF se evalúa actualmente en 84.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.07% y USD. Monitoree los movimientos de XTN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XTN?
Puede comprar acciones de SPDR S&P Transportation ETF (XTN) al precio actual de 84.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 84.92 o 85.22, mientras que 10 y -0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XTN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XTN?
Invertir en SPDR S&P Transportation ETF implica tener en cuenta el rango anual 61.95 - 95.61 y el precio actual 84.92. Muchos comparan 1.96% y 23.36% antes de colocar órdenes en 84.92 o 85.22. Estudie los cambios diarios de precios de XTN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
El precio más alto de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) en el último año ha sido 95.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 61.95 - 95.61, una comparación con 84.28 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Transportation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) para el año ha sido 61.95. La comparación con los actuales 84.92 y 61.95 - 95.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XTN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XTN?
En el pasado, SPDR S&P Transportation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 84.28 y 0.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 84.28
- Open
- 85.13
- Bid
- 84.92
- Ask
- 85.22
- Low
- 84.54
- High
- 85.13
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.76%
- Cambio mensual
- 1.96%
- Cambio a 6 meses
- 23.36%
- Cambio anual
- 0.07%
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 94.2
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%