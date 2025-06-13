CotaçõesSeções
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.72 USD 0.44 (0.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XTN para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 84.68 e o mais alto foi 85.13.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Transportation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XTN hoje?

Hoje SPDR S&P Transportation ETF (XTN) está avaliado em 84.72. O instrumento é negociado dentro de 84.68 - 85.13, o fechamento de ontem foi 84.28, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XTN em tempo real.

As ações de SPDR S&P Transportation ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Transportation ETF está avaliado em 84.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.16% e USD. Monitore os movimentos de XTN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XTN?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Transportation ETF (XTN) pelo preço atual 84.72. Ordens geralmente são executadas perto de 84.72 ou 85.02, enquanto 5 e -0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XTN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XTN?

Investir em SPDR S&P Transportation ETF envolve considerar a faixa anual 61.95 - 95.61 e o preço atual 84.72. Muitos comparam 1.72% e 23.07% antes de enviar ordens em 84.72 ou 85.02. Estude as mudanças diárias de preço de XTN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

O maior preço de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) no último ano foi 95.61. As ações oscilaram bastante dentro de 61.95 - 95.61, e a comparação com 84.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Transportation ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

O menor preço de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) no ano foi 61.95. A comparação com o preço atual 84.72 e 61.95 - 95.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XTN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XTN?

No passado SPDR S&P Transportation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 84.28 e -0.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
84.68 85.13
Faixa anual
61.95 95.61
Fechamento anterior
84.28
Open
85.13
Bid
84.72
Ask
85.02
Low
84.68
High
85.13
Volume
5
Mudança diária
0.52%
Mudança mensal
1.72%
Mudança de 6 meses
23.07%
Mudança anual
-0.16%
27 outubro, segunda-feira
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.9%
Prév.
2.9%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.4%
15:30
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
3.504%
Projeç.
Prév.
3.571%
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
3.625%
Projeç.
Prév.
3.710%