XTN: SPDR S&P Transportation ETF
A taxa do XTN para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 84.68 e o mais alto foi 85.13.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Transportation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XTN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XTN hoje?
Hoje SPDR S&P Transportation ETF (XTN) está avaliado em 84.72. O instrumento é negociado dentro de 84.68 - 85.13, o fechamento de ontem foi 84.28, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XTN em tempo real.
As ações de SPDR S&P Transportation ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Transportation ETF está avaliado em 84.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.16% e USD. Monitore os movimentos de XTN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XTN?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Transportation ETF (XTN) pelo preço atual 84.72. Ordens geralmente são executadas perto de 84.72 ou 85.02, enquanto 5 e -0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XTN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XTN?
Investir em SPDR S&P Transportation ETF envolve considerar a faixa anual 61.95 - 95.61 e o preço atual 84.72. Muitos comparam 1.72% e 23.07% antes de enviar ordens em 84.72 ou 85.02. Estude as mudanças diárias de preço de XTN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
O maior preço de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) no último ano foi 95.61. As ações oscilaram bastante dentro de 61.95 - 95.61, e a comparação com 84.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Transportation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
O menor preço de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) no ano foi 61.95. A comparação com o preço atual 84.72 e 61.95 - 95.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XTN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XTN?
No passado SPDR S&P Transportation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 84.28 e -0.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 84.28
- Open
- 85.13
- Bid
- 84.72
- Ask
- 85.02
- Low
- 84.68
- High
- 85.13
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 1.72%
- Mudança de 6 meses
- 23.07%
- Mudança anual
- -0.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%