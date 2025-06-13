クォートセクション
通貨 / XTN
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.92 USD 0.64 (0.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XTNの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり84.54の安値と85.13の高値で取引されました。

SPDR S&P Transportation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XTN株の現在の価格は？

SPDR S&P Transportation ETFの株価は本日84.92です。84.54 - 85.13内で取引され、前日の終値は84.28、取引量は10に達しました。XTNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P Transportation ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P Transportation ETFの現在の価格は84.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.07%やUSDにも注目します。XTNの動きはライブチャートで確認できます。

XTN株を買う方法は？

SPDR S&P Transportation ETFの株は現在84.92で購入可能です。注文は通常84.92または85.22付近で行われ、10や-0.25%が市場の動きを示します。XTNの最新情報はライブチャートで確認できます。

XTN株に投資する方法は？

SPDR S&P Transportation ETFへの投資では、年間の値幅61.95 - 95.61と現在の84.92を考慮します。注文は多くの場合84.92や85.22で行われる前に、1.96%や23.36%と比較されます。XTNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFの過去1年の最高値は95.61でした。61.95 - 95.61内で株価は大きく変動し、84.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Transportation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF(XTN)の年間最安値は61.95でした。現在の84.92や61.95 - 95.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XTNの動きはライブチャートで確認できます。

XTNの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P Transportation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、84.28、0.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
84.54 85.13
1年のレンジ
61.95 95.61
以前の終値
84.28
始値
85.13
買値
84.92
買値
85.22
安値
84.54
高値
85.13
出来高
10
1日の変化
0.76%
1ヶ月の変化
1.96%
6ヶ月の変化
23.36%
1年の変化
0.07%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
93.5
94.2
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%