XTN: SPDR S&P Transportation ETF
XTNの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり84.54の安値と85.13の高値で取引されました。
SPDR S&P Transportation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTN News
よくあるご質問
XTN株の現在の価格は？
SPDR S&P Transportation ETFの株価は本日84.92です。84.54 - 85.13内で取引され、前日の終値は84.28、取引量は10に達しました。XTNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P Transportation ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P Transportation ETFの現在の価格は84.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.07%やUSDにも注目します。XTNの動きはライブチャートで確認できます。
XTN株を買う方法は？
SPDR S&P Transportation ETFの株は現在84.92で購入可能です。注文は通常84.92または85.22付近で行われ、10や-0.25%が市場の動きを示します。XTNの最新情報はライブチャートで確認できます。
XTN株に投資する方法は？
SPDR S&P Transportation ETFへの投資では、年間の値幅61.95 - 95.61と現在の84.92を考慮します。注文は多くの場合84.92や85.22で行われる前に、1.96%や23.36%と比較されます。XTNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFの株の最高値は？
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFの過去1年の最高値は95.61でした。61.95 - 95.61内で株価は大きく変動し、84.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Transportation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFの株の最低値は？
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF(XTN)の年間最安値は61.95でした。現在の84.92や61.95 - 95.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XTNの動きはライブチャートで確認できます。
XTNの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P Transportation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、84.28、0.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 84.28
- 始値
- 85.13
- 買値
- 84.92
- 買値
- 85.22
- 安値
- 84.54
- 高値
- 85.13
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- 1.96%
- 6ヶ月の変化
- 23.36%
- 1年の変化
- 0.07%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%