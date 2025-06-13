- Panoramica
XTN: SPDR S&P Transportation ETF
Il tasso di cambio XTN ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.13 e ad un massimo di 85.13.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Transportation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XTN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XTN oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Transportation ETF sono prezzate a 85.13. Viene scambiato all'interno di 85.13 - 85.13, la chiusura di ieri è stata 84.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XTN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Transportation ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Transportation ETF è attualmente valutato a 85.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XTN.
Come acquistare azioni XTN?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Transportation ETF al prezzo attuale di 85.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 85.13 o 85.43, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XTN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XTN?
Investire in SPDR S&P Transportation ETF implica considerare l'intervallo annuale 61.95 - 95.61 e il prezzo attuale 85.13. Molti confrontano 2.21% e 23.66% prima di effettuare ordini su 85.13 o 85.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XTN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF nell'ultimo anno è stato 95.61. All'interno di 61.95 - 95.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 84.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Transportation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) nel corso dell'anno è stato 61.95. Confrontandolo con gli attuali 85.13 e 61.95 - 95.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XTN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XTN?
SPDR S&P Transportation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 84.28 e 0.32%.
- Chiusura Precedente
- 84.28
- Apertura
- 85.13
- Bid
- 85.13
- Ask
- 85.43
- Minimo
- 85.13
- Massimo
- 85.13
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- 23.66%
- Variazione Annuale
- 0.32%
- Agire
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.710%