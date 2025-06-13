QuotazioniSezioni
XTN
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

85.13 USD 0.85 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XTN ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.13 e ad un massimo di 85.13.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Transportation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XTN oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Transportation ETF sono prezzate a 85.13. Viene scambiato all'interno di 85.13 - 85.13, la chiusura di ieri è stata 84.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XTN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Transportation ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Transportation ETF è attualmente valutato a 85.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XTN.

Come acquistare azioni XTN?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Transportation ETF al prezzo attuale di 85.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 85.13 o 85.43, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XTN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XTN?

Investire in SPDR S&P Transportation ETF implica considerare l'intervallo annuale 61.95 - 95.61 e il prezzo attuale 85.13. Molti confrontano 2.21% e 23.66% prima di effettuare ordini su 85.13 o 85.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XTN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF nell'ultimo anno è stato 95.61. All'interno di 61.95 - 95.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 84.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Transportation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) nel corso dell'anno è stato 61.95. Confrontandolo con gli attuali 85.13 e 61.95 - 95.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XTN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XTN?

SPDR S&P Transportation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 84.28 e 0.32%.

Intervallo Giornaliero
85.13 85.13
Intervallo Annuale
61.95 95.61
Chiusura Precedente
84.28
Apertura
85.13
Bid
85.13
Ask
85.43
Minimo
85.13
Massimo
85.13
Volume
2
Variazione giornaliera
1.01%
Variazione Mensile
2.21%
Variazione Semestrale
23.66%
Variazione Annuale
0.32%
27 ottobre, lunedì
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli m/m
Agire
Fcst
-2.9%
Prev
2.9%
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli Core m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.4%
15:30
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
3.504%
Fcst
Prev
3.571%
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.710%