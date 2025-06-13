CotationsSections
Devises / XTN
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.72 USD 0.44 (0.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XTN a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.68 et à un maximum de 85.13.

Suivez la dynamique SPDR S&P Transportation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XTN aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P Transportation ETF est cotée à 84.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 84.68 - 85.13, a clôturé hier à 84.28 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de XTN présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P Transportation ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P Transportation ETF est actuellement valorisé à 84.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XTN.

Comment acheter des actions XTN ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Transportation ETF au cours actuel de 84.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 84.72 ou de 85.02, le 5 et le -0.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XTN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XTN ?

Investir dans SPDR S&P Transportation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.95 - 95.61 et le prix actuel 84.72. Beaucoup comparent 1.72% et 23.07% avant de passer des ordres à 84.72 ou 85.02. Consultez le graphique du cours de XTN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF l'année dernière était 95.61. Au cours de 61.95 - 95.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 84.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Transportation ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) sur l'année a été 61.95. Sa comparaison avec 84.72 et 61.95 - 95.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XTN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XTN a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P Transportation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 84.28 et -0.16% après les opérations sur titres.

Range quotidien
84.68 85.13
Range Annuel
61.95 95.61
Clôture Précédente
84.28
Ouverture
85.13
Bid
84.72
Ask
85.02
Plus Bas
84.68
Plus Haut
85.13
Volume
5
Changement quotidien
0.52%
Changement Mensuel
1.72%
Changement à 6 Mois
23.07%
Changement Annuel
-0.16%
27 octobre, lundi
12:30
USD
Commandes de Marchandises Durables
Act
Fcst
-2.9%
Prev
2.9%
12:30
USD
Commandes de Marchandises Durables de Base m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.4%
15:30
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
3.504%
Fcst
Prev
3.571%
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
3.625%
Fcst
Prev
3.710%