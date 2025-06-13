- 개요
XTN: SPDR S&P Transportation ETF
XTN 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.54이고 고가는 85.13이었습니다.
SPDR S&P Transportation ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XTN News
자주 묻는 질문
오늘 XTN 주식의 가격은?
SPDR S&P Transportation ETF 주식은 당일 84.54에 가격이 책정되며 84.54 - 85.13 내에서 거래되고 어제의 종가는 84.28 였고 거래 볼륨은 8이었습니다. XTN의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
SPDR S&P Transportation ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
SPDR S&P Transportation ETF은 현재 84.54로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.38% 및 USD를 지켜 봅니다. XTN의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
XTN 주식을 매수하는 방법은?
SPDR S&P Transportation ETF의 주식을 현재 84.54의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 84.84 근처로 접수되며 8 및 -0.69%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 XTN의 업데이트를 확인해 보세요.
XTN 주식에 투자하는 방법은?
SPDR S&P Transportation ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 61.95 - 95.61 및 현재 가격 84.54을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.50% 및 22.81%를 비교합니다. XTN 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF 주식 최고가는?
지난해 SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF의 최고가는 95.61였습니다. 61.95 - 95.61 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 84.28와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR S&P Transportation ETF의 움직임을 살펴보세요.
SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF 최저가는?
연중 SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN)의 최저 가격은 61.95였습니다. 현재 84.54 및 61.95 - 95.61와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. XTN의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
XTN 주식의 분할은 언제였는지?
SPDR S&P Transportation ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 84.28 및 -0.38%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 84.28
- 시가
- 85.13
- Bid
- 84.54
- Ask
- 84.84
- 저가
- 84.54
- 고가
- 85.13
- 볼륨
- 8
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- 1.50%
- 6개월 변동
- 22.81%
- 년간 변동율
- -0.38%
- 활동
- 예측값
- -2.9%
- 훑어보기
- 2.9%
- 활동
- 예측값
- -0.2%
- 훑어보기
- 0.4%
- 활동
- 3.504%
- 예측값
- 훑어보기
- 3.571%
- 활동
- 3.625%
- 예측값
- 훑어보기
- 3.710%