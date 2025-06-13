КотировкиРазделы
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.72 USD 0.44 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XTN за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.68, а максимальная — 85.13.

Следите за динамикой SPDR S&P Transportation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XTN сегодня?

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) сегодня оценивается на уровне 84.72. Инструмент торгуется в пределах 84.68 - 85.13, вчерашнее закрытие составило 84.28, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Transportation ETF?

SPDR S&P Transportation ETF в настоящее время оценивается в 84.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения XTN на графике в реальном времени.

Как купить акции XTN?

Вы можете купить акции SPDR S&P Transportation ETF (XTN) по текущей цене 84.72. Ордера обычно размещаются около 84.72 или 85.02, тогда как 5 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XTN?

Инвестирование в SPDR S&P Transportation ETF предполагает учет годового диапазона 61.95 - 95.61 и текущей цены 84.72. Многие сравнивают 1.72% и 23.07% перед размещением ордеров на 84.72 или 85.02. Изучайте ежедневные изменения цены XTN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) за последний год составила 95.61. Акции заметно колебались в пределах 61.95 - 95.61, сравнение с 84.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Transportation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) за год составила 61.95. Сравнение с текущими 84.72 и 61.95 - 95.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XTN?

В прошлом SPDR S&P Transportation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.28 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.68 85.13
Годовой диапазон
61.95 95.61
Предыдущее закрытие
84.28
Open
85.13
Bid
84.72
Ask
85.02
Low
84.68
High
85.13
Объем
5
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
1.72%
6-месячное изменение
23.07%
Годовое изменение
-0.16%
