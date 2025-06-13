- Обзор рынка
XTN: SPDR S&P Transportation ETF
Курс XTN за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.68, а максимальная — 85.13.
Следите за динамикой SPDR S&P Transportation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XTN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XTN сегодня?
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) сегодня оценивается на уровне 84.72. Инструмент торгуется в пределах 84.68 - 85.13, вчерашнее закрытие составило 84.28, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Transportation ETF?
SPDR S&P Transportation ETF в настоящее время оценивается в 84.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения XTN на графике в реальном времени.
Как купить акции XTN?
Вы можете купить акции SPDR S&P Transportation ETF (XTN) по текущей цене 84.72. Ордера обычно размещаются около 84.72 или 85.02, тогда как 5 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XTN?
Инвестирование в SPDR S&P Transportation ETF предполагает учет годового диапазона 61.95 - 95.61 и текущей цены 84.72. Многие сравнивают 1.72% и 23.07% перед размещением ордеров на 84.72 или 85.02. Изучайте ежедневные изменения цены XTN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) за последний год составила 95.61. Акции заметно колебались в пределах 61.95 - 95.61, сравнение с 84.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Transportation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) за год составила 61.95. Сравнение с текущими 84.72 и 61.95 - 95.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XTN?
В прошлом SPDR S&P Transportation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.28 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.28
- Open
- 85.13
- Bid
- 84.72
- Ask
- 85.02
- Low
- 84.68
- High
- 85.13
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- 23.07%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%