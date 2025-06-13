- Übersicht
XTN: SPDR S&P Transportation ETF
Der Wechselkurs von XTN hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.54 bis zu einem Hoch von 85.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Transportation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XTN heute?
Die Aktie von SPDR S&P Transportation ETF (XTN) notiert heute bei 84.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 84.54 - 85.13 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 84.28 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von XTN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XTN Dividenden?
SPDR S&P Transportation ETF wird derzeit mit 84.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XTN zu verfolgen.
Wie kaufe ich XTN-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Transportation ETF (XTN) zum aktuellen Kurs von 84.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 84.92 oder 85.22 platziert, während 10 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XTN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XTN-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Transportation ETF müssen die jährliche Spanne 61.95 - 95.61 und der aktuelle Kurs 84.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.96% und 23.36%, bevor sie Orders zu 84.92 oder 85.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XTN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) im vergangenen Jahr lag bei 95.61. Innerhalb von 61.95 - 95.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 84.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Transportation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) im Laufe des Jahres betrug 61.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 84.92 und der Spanne 61.95 - 95.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XTN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XTN statt?
SPDR S&P Transportation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 84.28 und 0.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 84.28
- Eröffnung
- 85.13
- Bid
- 84.92
- Ask
- 85.22
- Tief
- 84.54
- Hoch
- 85.13
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 1.96%
- 6-Monatsänderung
- 23.36%
- Jahresänderung
- 0.07%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%