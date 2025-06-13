KurseKategorien
XTN: SPDR S&P Transportation ETF

84.92 USD 0.64 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XTN hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.54 bis zu einem Hoch von 85.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Transportation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von XTN heute?

Die Aktie von SPDR S&P Transportation ETF (XTN) notiert heute bei 84.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 84.54 - 85.13 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 84.28 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von XTN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XTN Dividenden?

SPDR S&P Transportation ETF wird derzeit mit 84.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XTN zu verfolgen.

Wie kaufe ich XTN-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Transportation ETF (XTN) zum aktuellen Kurs von 84.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 84.92 oder 85.22 platziert, während 10 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XTN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XTN-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Transportation ETF müssen die jährliche Spanne 61.95 - 95.61 und der aktuelle Kurs 84.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.96% und 23.36%, bevor sie Orders zu 84.92 oder 85.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XTN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) im vergangenen Jahr lag bei 95.61. Innerhalb von 61.95 - 95.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 84.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Transportation ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN) im Laufe des Jahres betrug 61.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 84.92 und der Spanne 61.95 - 95.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XTN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XTN statt?

SPDR S&P Transportation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 84.28 und 0.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
84.54 85.13
Jahresspanne
61.95 95.61
Vorheriger Schlusskurs
84.28
Eröffnung
85.13
Bid
84.92
Ask
85.22
Tief
84.54
Hoch
85.13
Volumen
10
Tagesänderung
0.76%
Monatsänderung
1.96%
6-Monatsänderung
23.36%
Jahresänderung
0.07%
