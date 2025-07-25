KotasyonBölümler
XSHQ
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF

42.19 USD 0.41 (0.96%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XSHQ fiyatı bugün -0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.06 ve Yüksek fiyatı olarak 42.52 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

XSHQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi 42.19 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 42.06 - 42.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 42.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. XSHQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi şu anda 42.19 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.63% ve USD değerlerini izler. XSHQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XSHQ hisse senedi nasıl alınır?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisselerini şu anki 42.19 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 42.19 ve Ask 42.49 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -0.78% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XSHQ fiyat hareketlerini takip edin.

XSHQ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.94 - 48.02 ve mevcut fiyatı 42.19 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 42.19 veya Ask 42.49 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.66% ve 6 aylık değişim oranı 12.39% değerlerini karşılaştırır. XSHQ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi yıllık olarak 48.02 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.94 - 48.02). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 42.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P SmallCap Quality ETF performansını takip edin.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.94 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 42.19 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.94 - 48.02 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XSHQ fiyat hareketlerini izleyin.

XSHQ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 42.60 ve yıllık değişim oranı -1.63% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
42.06 42.52
Yıllık aralık
33.94 48.02
Önceki kapanış
42.60
Açılış
42.52
Satış
42.19
Alış
42.49
Düşük
42.06
Yüksek
42.52
Hacim
48
Günlük değişim
-0.96%
Aylık değişim
-1.66%
6 aylık değişim
12.39%
Yıllık değişim
-1.63%
