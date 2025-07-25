XSHQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi 42.19 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 42.06 - 42.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 42.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. XSHQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi şu anda 42.19 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.63% ve USD değerlerini izler. XSHQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XSHQ hisse senedi nasıl alınır? Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisselerini şu anki 42.19 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 42.19 ve Ask 42.49 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -0.78% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XSHQ fiyat hareketlerini takip edin.

XSHQ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.94 - 48.02 ve mevcut fiyatı 42.19 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 42.19 veya Ask 42.49 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.66% ve 6 aylık değişim oranı 12.39% değerlerini karşılaştırır. XSHQ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi yıllık olarak 48.02 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.94 - 48.02). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 42.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P SmallCap Quality ETF performansını takip edin.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.94 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 42.19 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.94 - 48.02 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XSHQ fiyat hareketlerini izleyin.