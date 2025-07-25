报价部分
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF

42.19 USD 0.41 (0.96%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XSHQ汇率已更改-0.96%。当日，交易品种以低点42.06和高点42.52进行交易。

关注Invesco S&P SmallCap Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XSHQ股票今天的价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Quality ETF股票今天的定价为42.19。它在42.06 - 42.52范围内交易，昨天的收盘价为42.60，交易量达到48。XSHQ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P SmallCap Quality ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P SmallCap Quality ETF目前的价值为42.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.63%和USD。实时查看图表以跟踪XSHQ走势。

如何购买XSHQ股票？

您可以以42.19的当前价格购买Invesco S&P SmallCap Quality ETF股票。订单通常设置在42.19或42.49附近，而48和-0.78%显示市场活动。立即关注XSHQ的实时图表更新。

如何投资XSHQ股票？

投资Invesco S&P SmallCap Quality ETF需要考虑年度范围33.94 - 48.02和当前价格42.19。许多人在以42.19或42.49下订单之前，会比较-1.66%和。实时查看XSHQ价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P SmallCap Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P SmallCap Quality ETF的最高价格是48.02。在33.94 - 48.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap Quality ETF的绩效。

Invesco S&P SmallCap Quality ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Quality ETF（XSHQ）的最低价格为33.94。将其与当前的42.19和33.94 - 48.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSHQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XSHQ股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P SmallCap Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.60和-1.63%中可见。

日范围
42.06 42.52
年范围
33.94 48.02
前一天收盘价
42.60
开盘价
42.52
卖价
42.19
买价
42.49
最低价
42.06
最高价
42.52
交易量
48
日变化
-0.96%
月变化
-1.66%
6个月变化
12.39%
年变化
-1.63%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
4.734%
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值