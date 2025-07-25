- 개요
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.23이고 고가는 42.52이었습니다.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
오늘 XSHQ 주식의 가격은?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF 주식은 당일 42.23에 가격이 책정되며 42.23 - 42.52 내에서 거래되고 어제의 종가는 42.60 였고 거래 볼륨은 7이었습니다. XSHQ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF은 현재 42.23로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -1.54% 및 USD를 지켜 봅니다. XSHQ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
XSHQ 주식을 매수하는 방법은?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF의 주식을 현재 42.23의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 42.53 근처로 접수되며 7 및 -0.68%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 XSHQ의 업데이트를 확인해 보세요.
XSHQ 주식에 투자하는 방법은?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 33.94 - 48.02 및 현재 가격 42.23을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -1.56% 및 12.49%를 비교합니다. XSHQ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF 주식 최고가는?
지난해 Invesco S&P SmallCap Quality ETF의 최고가는 48.02였습니다. 33.94 - 48.02 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 42.60와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Invesco S&P SmallCap Quality ETF의 움직임을 살펴보세요.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF 최저가는?
연중 Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)의 최저 가격은 33.94였습니다. 현재 42.23 및 33.94 - 48.02와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. XSHQ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
XSHQ 주식의 분할은 언제였는지?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 42.60 및 -1.54%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 42.60
- 시가
- 42.52
- Bid
- 42.23
- Ask
- 42.53
- 저가
- 42.23
- 고가
- 42.52
- 볼륨
- 7
- 일일 변동
- -0.87%
- 월 변동
- -1.56%
- 6개월 변동
- 12.49%
- 년간 변동율
- -1.54%
- 4.651%