XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF

42.19 USD 0.41 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XSHQ hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.06 bis zu einem Hoch von 42.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Quality ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XSHQ heute?

Die Aktie von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) notiert heute bei 42.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 42.06 - 42.52 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.60 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von XSHQ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XSHQ Dividenden?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF wird derzeit mit 42.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XSHQ zu verfolgen.

Wie kaufe ich XSHQ-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) zum aktuellen Kurs von 42.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.19 oder 42.49 platziert, während 48 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XSHQ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XSHQ-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P SmallCap Quality ETF müssen die jährliche Spanne 33.94 - 48.02 und der aktuelle Kurs 42.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.66% und 12.39%, bevor sie Orders zu 42.19 oder 42.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XSHQ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) im vergangenen Jahr lag bei 48.02. Innerhalb von 33.94 - 48.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P SmallCap Quality ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) im Laufe des Jahres betrug 33.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.19 und der Spanne 33.94 - 48.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XSHQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XSHQ statt?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.60 und -1.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
42.06 42.52
Jahresspanne
33.94 48.02
Vorheriger Schlusskurs
42.60
Eröffnung
42.52
Bid
42.19
Ask
42.49
Tief
42.06
Hoch
42.52
Volumen
48
Tagesänderung
-0.96%
Monatsänderung
-1.66%
6-Monatsänderung
12.39%
Jahresänderung
-1.63%
