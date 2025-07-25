- Übersicht
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Der Wechselkurs von XSHQ hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.06 bis zu einem Hoch von 42.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Quality ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XSHQ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XSHQ heute?
Die Aktie von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) notiert heute bei 42.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 42.06 - 42.52 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.60 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von XSHQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XSHQ Dividenden?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF wird derzeit mit 42.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XSHQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich XSHQ-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) zum aktuellen Kurs von 42.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.19 oder 42.49 platziert, während 48 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XSHQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XSHQ-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P SmallCap Quality ETF müssen die jährliche Spanne 33.94 - 48.02 und der aktuelle Kurs 42.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.66% und 12.39%, bevor sie Orders zu 42.19 oder 42.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XSHQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) im vergangenen Jahr lag bei 48.02. Innerhalb von 33.94 - 48.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P SmallCap Quality ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) im Laufe des Jahres betrug 33.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.19 und der Spanne 33.94 - 48.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XSHQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XSHQ statt?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.60 und -1.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.60
- Eröffnung
- 42.52
- Bid
- 42.19
- Ask
- 42.49
- Tief
- 42.06
- Hoch
- 42.52
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- -1.66%
- 6-Monatsänderung
- 12.39%
- Jahresänderung
- -1.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%