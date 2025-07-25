CotaçõesSeções
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF

42.19 USD 0.41 (0.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XSHQ para hoje mudou para -0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.06 e o mais alto foi 42.52.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P SmallCap Quality ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XSHQ hoje?

Hoje Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) está avaliado em 42.19. O instrumento é negociado dentro de 42.06 - 42.52, o fechamento de ontem foi 42.60, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XSHQ em tempo real.

As ações de Invesco S&P SmallCap Quality ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P SmallCap Quality ETF está avaliado em 42.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.63% e USD. Monitore os movimentos de XSHQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XSHQ?

Você pode comprar ações de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) pelo preço atual 42.19. Ordens geralmente são executadas perto de 42.19 ou 42.49, enquanto 48 e -0.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XSHQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XSHQ?

Investir em Invesco S&P SmallCap Quality ETF envolve considerar a faixa anual 33.94 - 48.02 e o preço atual 42.19. Muitos comparam -1.66% e 12.39% antes de enviar ordens em 42.19 ou 42.49. Estude as mudanças diárias de preço de XSHQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

O maior preço de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) no último ano foi 48.02. As ações oscilaram bastante dentro de 33.94 - 48.02, e a comparação com 42.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P SmallCap Quality ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

O menor preço de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) no ano foi 33.94. A comparação com o preço atual 42.19 e 33.94 - 48.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XSHQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XSHQ?

No passado Invesco S&P SmallCap Quality ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.60 e -1.63% após os eventos corporativos.

Faixa diária
42.06 42.52
Faixa anual
33.94 48.02
Fechamento anterior
42.60
Open
42.52
Bid
42.19
Ask
42.49
Low
42.06
High
42.52
Volume
48
Mudança diária
-0.96%
Mudança mensal
-1.66%
Mudança de 6 meses
12.39%
Mudança anual
-1.63%
