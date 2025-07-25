КотировкиРазделы
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF

42.19 USD 0.41 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XSHQ за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.06, а максимальная — 42.52.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSHQ сегодня?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) сегодня оценивается на уровне 42.19. Инструмент торгуется в пределах 42.06 - 42.52, вчерашнее закрытие составило 42.60, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSHQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF в настоящее время оценивается в 42.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.63% и USD. Отслеживайте движения XSHQ на графике в реальном времени.

Как купить акции XSHQ?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) по текущей цене 42.19. Ордера обычно размещаются около 42.19 или 42.49, тогда как 48 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSHQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSHQ?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Quality ETF предполагает учет годового диапазона 33.94 - 48.02 и текущей цены 42.19. Многие сравнивают -1.66% и 12.39% перед размещением ордеров на 42.19 или 42.49. Изучайте ежедневные изменения цены XSHQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) за последний год составила 48.02. Акции заметно колебались в пределах 33.94 - 48.02, сравнение с 42.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) за год составила 33.94. Сравнение с текущими 42.19 и 33.94 - 48.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSHQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSHQ?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.60 и -1.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.06 42.52
Годовой диапазон
33.94 48.02
Предыдущее закрытие
42.60
Open
42.52
Bid
42.19
Ask
42.49
Low
42.06
High
42.52
Объем
48
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
-1.66%
6-месячное изменение
12.39%
Годовое изменение
-1.63%
