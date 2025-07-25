- Обзор рынка
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Курс XSHQ за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.06, а максимальная — 42.52.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XSHQ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSHQ сегодня?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) сегодня оценивается на уровне 42.19. Инструмент торгуется в пределах 42.06 - 42.52, вчерашнее закрытие составило 42.60, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSHQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF в настоящее время оценивается в 42.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.63% и USD. Отслеживайте движения XSHQ на графике в реальном времени.
Как купить акции XSHQ?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) по текущей цене 42.19. Ордера обычно размещаются около 42.19 или 42.49, тогда как 48 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSHQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSHQ?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Quality ETF предполагает учет годового диапазона 33.94 - 48.02 и текущей цены 42.19. Многие сравнивают -1.66% и 12.39% перед размещением ордеров на 42.19 или 42.49. Изучайте ежедневные изменения цены XSHQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) за последний год составила 48.02. Акции заметно колебались в пределах 33.94 - 48.02, сравнение с 42.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Quality ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) за год составила 33.94. Сравнение с текущими 42.19 и 33.94 - 48.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSHQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSHQ?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.60 и -1.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.60
- Open
- 42.52
- Bid
- 42.19
- Ask
- 42.49
- Low
- 42.06
- High
- 42.52
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -1.66%
- 6-месячное изменение
- 12.39%
- Годовое изменение
- -1.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.734%
- Прог.
- Пред.
- 4.651%