XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Le taux de change de XSHQ a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.23 et à un maximum de 42.52.
Suivez la dynamique Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XSHQ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XSHQ aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P SmallCap Quality ETF est cotée à 42.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 42.23 - 42.52, a clôturé hier à 42.60 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de XSHQ présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P SmallCap Quality ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF est actuellement valorisé à 42.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XSHQ.
Comment acheter des actions XSHQ ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P SmallCap Quality ETF au cours actuel de 42.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.23 ou de 42.53, le 7 et le -0.68% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XSHQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XSHQ ?
Investir dans Invesco S&P SmallCap Quality ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.94 - 48.02 et le prix actuel 42.23. Beaucoup comparent -1.56% et 12.49% avant de passer des ordres à 42.23 ou 42.53. Consultez le graphique du cours de XSHQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P SmallCap Quality ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P SmallCap Quality ETF l'année dernière était 48.02. Au cours de 33.94 - 48.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P SmallCap Quality ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P SmallCap Quality ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) sur l'année a été 33.94. Sa comparaison avec 42.23 et 33.94 - 48.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XSHQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XSHQ a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.60 et -1.54% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.60
- Ouverture
- 42.52
- Bid
- 42.23
- Ask
- 42.53
- Plus Bas
- 42.23
- Plus Haut
- 42.52
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.87%
- Changement Mensuel
- -1.56%
- Changement à 6 Mois
- 12.49%
- Changement Annuel
- -1.54%
