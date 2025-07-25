- 概要
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり42.06の安値と42.52の高値で取引されました。
Invesco S&P SmallCap Quality ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
XSHQ株の現在の価格は？
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの株価は本日42.19です。42.06 - 42.52内で取引され、前日の終値は42.60、取引量は48に達しました。XSHQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの株は配当を出しますか？
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの現在の価格は42.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.63%やUSDにも注目します。XSHQの動きはライブチャートで確認できます。
XSHQ株を買う方法は？
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの株は現在42.19で購入可能です。注文は通常42.19または42.49付近で行われ、48や-0.78%が市場の動きを示します。XSHQの最新情報はライブチャートで確認できます。
XSHQ株に投資する方法は？
Invesco S&P SmallCap Quality ETFへの投資では、年間の値幅33.94 - 48.02と現在の42.19を考慮します。注文は多くの場合42.19や42.49で行われる前に、-1.66%や12.39%と比較されます。XSHQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの株の最高値は？
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの過去1年の最高値は48.02でした。33.94 - 48.02内で株価は大きく変動し、42.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P SmallCap Quality ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco S&P SmallCap Quality ETFの株の最低値は？
Invesco S&P SmallCap Quality ETF(XSHQ)の年間最安値は33.94でした。現在の42.19や33.94 - 48.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XSHQの動きはライブチャートで確認できます。
XSHQの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco S&P SmallCap Quality ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.60、-1.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 42.60
- 始値
- 42.52
- 買値
- 42.19
- 買値
- 42.49
- 安値
- 42.06
- 高値
- 42.52
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- -1.66%
- 6ヶ月の変化
- 12.39%
- 1年の変化
- -1.63%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%