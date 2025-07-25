- Panorámica
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
El tipo de cambio de XSHQ de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.06, mientras que el máximo ha alcanzado 42.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P SmallCap Quality ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XSHQ hoy?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) se evalúa hoy en 42.19. El instrumento se negocia dentro de 42.06 - 42.52; el cierre de ayer ha sido 42.60 y el volumen comercial ha alcanzado 48. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XSHQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF se evalúa actualmente en 42.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.63% y USD. Monitoree los movimientos de XSHQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XSHQ?
Puede comprar acciones de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) al precio actual de 42.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.19 o 42.49, mientras que 48 y -0.78% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XSHQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XSHQ?
Invertir en Invesco S&P SmallCap Quality ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.94 - 48.02 y el precio actual 42.19. Muchos comparan -1.66% y 12.39% antes de colocar órdenes en 42.19 o 42.49. Estudie los cambios diarios de precios de XSHQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
El precio más alto de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) en el último año ha sido 48.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.94 - 48.02, una comparación con 42.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P SmallCap Quality ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
El precio más bajo de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) para el año ha sido 33.94. La comparación con los actuales 42.19 y 33.94 - 48.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XSHQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XSHQ?
En el pasado, Invesco S&P SmallCap Quality ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.60 y -1.63% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.60
- Open
- 42.52
- Bid
- 42.19
- Ask
- 42.49
- Low
- 42.06
- High
- 42.52
- Volumen
- 48
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- -1.66%
- Cambio a 6 meses
- 12.39%
- Cambio anual
- -1.63%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%