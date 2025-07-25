QuotazioniSezioni
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF

42.22 USD 0.38 (0.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XSHQ ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.17 e ad un massimo di 42.52.

Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XSHQ oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF sono prezzate a 42.22. Viene scambiato all'interno di 42.17 - 42.52, la chiusura di ieri è stata 42.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XSHQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF pagano dividendi?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF è attualmente valutato a 42.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XSHQ.

Come acquistare azioni XSHQ?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF al prezzo attuale di 42.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.22 o 42.52, mentre 18 e -0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XSHQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XSHQ?

Investire in Invesco S&P SmallCap Quality ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.94 - 48.02 e il prezzo attuale 42.22. Molti confrontano -1.59% e 12.47% prima di effettuare ordini su 42.22 o 42.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XSHQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P SmallCap Quality ETF nell'ultimo anno è stato 48.02. All'interno di 33.94 - 48.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P SmallCap Quality ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) nel corso dell'anno è stato 33.94. Confrontandolo con gli attuali 42.22 e 33.94 - 48.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XSHQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XSHQ?

Invesco S&P SmallCap Quality ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.60 e -1.56%.

Intervallo Giornaliero
42.17 42.52
Intervallo Annuale
33.94 48.02
Chiusura Precedente
42.60
Apertura
42.52
Bid
42.22
Ask
42.52
Minimo
42.17
Massimo
42.52
Volume
18
Variazione giornaliera
-0.89%
Variazione Mensile
-1.59%
Variazione Semestrale
12.47%
Variazione Annuale
-1.56%
