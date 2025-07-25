- Panoramica
XSHQ: Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Il tasso di cambio XSHQ ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.17 e ad un massimo di 42.52.
Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XSHQ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XSHQ oggi?
Oggi le azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF sono prezzate a 42.22. Viene scambiato all'interno di 42.17 - 42.52, la chiusura di ieri è stata 42.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XSHQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF pagano dividendi?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF è attualmente valutato a 42.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XSHQ.
Come acquistare azioni XSHQ?
Puoi acquistare azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF al prezzo attuale di 42.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.22 o 42.52, mentre 18 e -0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XSHQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XSHQ?
Investire in Invesco S&P SmallCap Quality ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.94 - 48.02 e il prezzo attuale 42.22. Molti confrontano -1.59% e 12.47% prima di effettuare ordini su 42.22 o 42.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XSHQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Il prezzo massimo di Invesco S&P SmallCap Quality ETF nell'ultimo anno è stato 48.02. All'interno di 33.94 - 48.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P SmallCap Quality ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Il prezzo più basso di Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) nel corso dell'anno è stato 33.94. Confrontandolo con gli attuali 42.22 e 33.94 - 48.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XSHQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XSHQ?
Invesco S&P SmallCap Quality ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.60 e -1.56%.
- Chiusura Precedente
- 42.60
- Apertura
- 42.52
- Bid
- 42.22
- Ask
- 42.52
- Minimo
- 42.17
- Massimo
- 42.52
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -0.89%
- Variazione Mensile
- -1.59%
- Variazione Semestrale
- 12.47%
- Variazione Annuale
- -1.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%